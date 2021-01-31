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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هونج كونج تسجل 53 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 01:09 م
كورونا
كورونا
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سجلت منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة، اليوم الأحد، 53 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد- 19)، ما رفع إجمالي حالات الإصابة في المنطقة إلى 10452 حالة.

وذكر مركز حماية الصحة في هونج كونج، في بيان اليوم، أن حالات الإصابة الجديدة جاءت بواقع 44 بعدوى محلية و9 حالات وافدة من الخارج، وأن 18 حالة من الإصابات المحلية مجهولة المصدر.

وأضاف المركز أن 765 مريضا يتلقون العلاج بالمستشفيات؛ بينهم 28 حالة حرجة، وأن عدد الوفيات المسجلة حتى الآن يقف عند 179 شخصا.

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