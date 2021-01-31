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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إعدام 641 ألف جنيه بشركة مصر للزيوت والصابون بعد السطو على المرتبات

الأحد 31/يناير/2021 - 12:53 م
شركة مصر للزيوت والصابون
شركة مصر للزيوت والصابون
اكرم عمران
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اعتمد مجلس إدارة شركة مصر للزيوت والصابون إعدام 641 ألف جنيه، قيمة مرتبات للعاملين بمصنع الشركة بسندوب، والتي تم السطو عليها أثناء نقله من البنك للمصنع بتاريخ 29 سبتمبر عام 2011، وذلك بعد استنفاد الشركة كافة الطرق القانونية لإلزام شركة مصر للتأمين بهذا المبلغ طبقًا لوثيقة التأمين رقم 501723 ضد السرقة بالإكراه، وذلك مقابل المخصص المنشأ من أجله لاستحالة تحصيل هذا المبلغ.

ووافق المجلس، وفق إفصاح الشركة للبورصة منذ قليل، على اعتماد المركز المالى للشركة عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 786.84 مليون جنيه خلال هذه الفترة مقابل 768.4 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، وحققت الشركة فائض قبل الضريبة مبلغ 6.611 مليون جنيه مقابل 6.502 مليون جنيه.

واعتمد مجلس إدارة شركة مصر للزيوت والصابون، شراء كمية 242.5 ألف طن كسب مستخلص من شركة ويت وينج للاستيراد والتصدير بسعر الطن 5550 جنيها لحاجة العمل إليها بمصنعي الشركة بالزقازيق وميت غمر، كما اعتمد شراء كمية 65.990 ألف طن صودا كاوية سائلة من شركة يسينمار جروب بسعر الطن 5640 جنيهًا لحاجة العمل إليها بمصنعي الشركة بسندوب والزقازيق.

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