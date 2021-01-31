ارتفاع إصابات كورونا يجبر فيتنام على إغلاق مدارس العاصمة

قررت السلطات الفيتنامية اليوم الأحد، إغلاق جميع المدارس في العاصمة "هانوي"، على وقع إغلاق العديد من المناطق السكنية، إلى جانب مصنع في مقاطعة (هاي دونج) الشمالية بؤرة تفشي فيروس كورونا في البلاد.وذكرت صحيفة (فيتنام نيوز) عبر موقعها الإلكتروني أن وزارة الصحة الفيتنامية سجلت اليوم 14 حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 1781 حالة و35 حالة وفاة.