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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«الإصلاح والتنمية» يتساءل عن مراعاة وحدة الموازنة العامة للدولة

الأحد 31/يناير/2021 - 12:17 م
النائبة راوية مختار
النائبة راوية مختار
أشرف لاشين
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تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلماني إلى وزير المالية حول مدى مراعاة وحدة الموازنة العامة للدولة في موازنة العام المالي (2021-2022)، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وبما يساعد على تحقيق مبدأ الشفافية لكل بنود الموازنة ومصادر التمويل ويضمن تعميق المفاهيم المحاسبية وضبط التدفقات النقدية في الخزانة العامة وإحكام ضبط الإنفاق العام في المجتمع بهدف السلامة المالية العامة للموازنة وتحقيق الرقابة الدستورية عليه.

كما تساءلت مختار، عن ما يتردد بشأن تحويل برنامج تكافل وكرامة إلى صندوق خاص وإنشاء صندوق للعمالة غير الرسمية.

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