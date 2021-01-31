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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد اعتزالها.. ميمي جمال ليس اسمها ووالدتها ليست مصرية

الأحد 31/يناير/2021 - 12:25 م
ميمي جمال
ميمي جمال
محمد قدري
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أثارت الفنانة الكبيرة ميمي جمال الجدل مؤخرا بقرار ابتعادها عن الوسط الفني واعتزالها التمثيل نهائيا وأنها قررت أن ترتاح بعد مسيرتها الطويلة في عالم الفن، وبعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى بعد 40 عاما من الزواج.

- من هي ميمي جمال

الفنانة ميمي جمال فنانة برزت خلال السنوات الماضية، ولكن بالعودة لنشأتها فقد ولدت لأب مصري وأم يونانية، وميمي ليس اسمها الحقيقي ولكن اسمها أمينة مصطفى جمال، وكانت بدايتها الفنية في مرحلة الطفولة من خلال فيلم "أقوى من الحب"، واتجهت بعد ذلك للمسرح مع فريق الفنانين المتحدين والقطاع الخاص، فقدمت "نمرة 2 يكسب وعش المجانين"، كما قدمت عدة أعمال سينمائية في بدايتها ومنها، "لصوص لكنكن ظرفاء، شيء من الحب، عالم عيال عيال" وشاركت في الكثير من الأعمال في الدراما التليفزيونية وكان منها "عائلة الحاج متولي" مع الفنان الراحل نور الشريف، ومسلسل الباطنية مع صلاح السعدني".

- ارتباطها بحسن مصطفى

ميمي جمال تزوجت الفنان الراحل حسن مصطفى لفترة جاوزت الـ 40 عاما وكانت مرتبطة به بعلاقة قوية للغاية، ودخلت في خالة نفسية سيئة لعدة سنوات بعد رحيله، حتى عادت مرة أخرى لعالم الفن من خلال فيلم "لف ودوران" من بطولة النجم الكوميدي أحمد حلمي والفنانة دنيا سمير غانم عام 2016، ولكنها بعد هذا الفيلم قررت الابتعاد لفترة قاربت على 4 سنوات حتى قررت الاعتزال بشكل نهائي حاليا.

وخلال مسيرتها الفنية قدمت ميمي جمال أكثر من 450 عملا فنيا في مختلف الفنون في السينما والمسرح والدراما والتليفزيونية.

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