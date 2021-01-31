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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طائرة عسكرية باكستانية تتوجه للصين لنقل أول دفعة من لقاح كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 11:04 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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غادرت طائرة عسكرية باكستانية، اليوم الأحد، إلى الصين لنقل أول دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك قبل بدء حملة تطعيم الأسبوع المقبل.

وقال المسئولون إن الطائرة سوف تنقل 500 ألف جرعة من اللقاح، مثلما تعهدت السلطات الصينية، وسوف يحصل العاملون في مجال الرعاية الصحية أولًا على اللقاح، وقد سجل ما لا يقل عن 400 ألف من العاملين في قطاع الصحة أنفسهم للحصول على اللقاح.

وقد أعلنت وزارة الصحة الباكستانية في وقت متأخر من، أمس السبت، أن البلاد توصلت لاتفاق للحصول على 17 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.

وقال وزيرالتخطيط أسد عمر، إن التحالف الدولي لمشاركة اللقاحات "كوفاكس" أكد أن شحنات لقاح أسترازينيكا سوف تبدأ في الوصول في فبراير المقبل، وسوف تتلقى باكستان 6 ملايين جرعة بحلول مارس المقبل.

وقد وافقت هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية على استخدام لقاحات سينوفارم، وأسترازينيكا، واللقاح الروسي "سبوتنيك في".

وكان استطلاع أجرته مؤسسة جالوب باكستان مؤخراـ قد أظهر أن نحو نصف الباكستانيين ربما يرفضون تلقي اللقاح، حيث إنهم يعتبرون أن التهديد الذي يمثله الفيروس مبالغ فيه.

وقد سجلت باكستان حتى الآن 544 ألفا و813 حالة إصابة بالفيروس، و11 ألفا و657 حالة وفاة، وأعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 1599 حالة إصابة و34 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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