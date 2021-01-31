الاحتلال يغلق الخليل ويعتقل 3 مواطنين من جنين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نقلا عن الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي لبلدة بيت أمر بمحاذاة شارع القدس الخليل، وانتشرت بأعداد كبيرة في المنطقة، وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين ومنعتهم من الحركة.فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى وقت سابق من اليوم الأحد، 3 مواطنين من قباطية جنوب جنين.وأوضحت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون وقوع إصابات.