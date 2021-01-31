633 إصابة جديدة بكورونا في العاصمة اليابانية

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد، تسجيل 633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن هذا ثالث يوم تسجل فيه طوكيو حالات إصابة يومية أقل من ألف حالة.وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في طوكيو 99 ألفا و841 حالة.