أول صورة لطارق لطفي من مسلسل «القاهرة كابول»

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنان طارق لطفي من كواليس مسلسل القاهرة كابول الذي يعرض في الماراثون الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.ظهر لطفي بملابس أحد قيادات الجماعات الإرهابية وهى الشخصية التي يقدمها في المسلسل الذي انتهي المخرج حسام علي من تصويره ليدخل العمل مراحل المونتاج والمكساج.المسلسل يشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب بشخصية رجل الإعلام وخالد الصاوي بشخصية رجل الأمن والفنانة حنان مطاوع إضافة إلى عدد كبير من النجوم، وضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة سينرجي.