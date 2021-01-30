سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط مستشفى بجازان السعودية

سقط مقذوف عسكري، اليوم السبت، أطلقته ميليشيا الحوثي بالقرب من مستشفى بمنطقة جازان السعودية دون وقوع إصابات أو أضرار.وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان محمد بن يحيى الغامدي، إن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري تم إطلاقه من قبل عناصر الميليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان.وكشف الغامدي، عن أنه مقذوف عسكري من نوع كاتيوشا، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه في عدة مواقع مختلفة، ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.و‏كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أعلن في وقت سابق اليوم، تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.‏وأكد التحالف العربي أنهم ملتزمون بتدمير القدرات النوعية للحوثيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.وتستهدف جماعة الحوثي في اليمن من وقت لآخر الأراضي السعودية والمدنيين بطائرات بدون طيار مفخخة وصواريخ باليستية ومقذوفات حربية.