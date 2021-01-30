تشكيلة أحذية فالنتينو 2021 تلفت الأنظار بسبب كعوبها العالية (صور)

قدم بييرباولو بيكيولي، المدير الإبداعي لدار فالنتينو، أحدث مجموعته لتصاميم الأحذية الجديدة، فى تشكيلة أحذية هوت كوتور صيف 2021 التى لفتت إليها الكثير من صناع الموضة، بسبب التصاميم المختلفة، والكعوب المرتفعة كثيرًا عن مستوى الأرض.ويشير خبراء الموضة والأزياء إلى أن أحدث مجموعة أحذية لدار فالنتينو هوت كوتور ربيع وصيف 2021، جاءت تتناسب بشكل كبير مع إطلالات ليدي جاجا الغريبة، فلا يمكن اعتماد تلك الأحذية فى العمل على سبيل المثال أو حتى فى المناسبات العادية، فيمكن ارتداؤها في حفلات met gala أو فى جلسات تصوير أغلفة المجلات لتعطى فخامة مثالية.وشملت الأحذية ذات الكعوب المُرتفعة، عددًا من الألوان الزاهية، مثل اللون الذهبي والفوشيا والفضي، وبعض الألوان الناعمة، مثل الكراميل والنحاسي اللامع.ونستعرض فى الصور التالية، أحدث تشكيلة أحذية لدار فالنتينو فى هوت كوتور 2021: