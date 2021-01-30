كاريكاتير ساخر: الحليف الأصغر بهتشلي في أصابع أردوغان

بسبب التحالف القوى بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلى، ودعم الأخير لكل قرارات أردوغان على حساب الشعب التركى، سلط كاريكاتير تركي الضوء على ذلك التحالف بشكل هزلى.وفي صورة كاريكاتيرية ساخرة من الإشارة الرباعية التي يستخدمها الرئيس التركي أردوغان والتي تعني دولة واحدة، وطن واحد، شعب واحد، علم واحد، هي في الأساس إشارة إلى دولت بهتشلي فقط أنه دولته الوحيدة.