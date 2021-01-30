فهمي الخولي.. أبدع في إخراج 100 مسرحية أبرزهم «ليلى والمجنون »

السيرة الذاتية للممثل والمخرج فهمي الخولي حصل فهمى الخولى على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971مع مرتبة الشرف، وبدأ نشاطه الفنى مطلع ستينيات القرن الماضى فى فرقة التليفزيون المسرحية وحصل على منحة علمية من الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة المسرح الأمريكي، وقام بإخراج 103 عروض لمسارح الدولة، والقطاع الخاص ومسرح التليفزيون المصرى، وهيئة قصور الثقافة والمسرح الجامعي، والعمالي والمستقل.



وتولى الخولي إدارة المسرح الحديث، ثم مسرح الغد بالإضافة إلى إشرافه على فرقة تحت 18 التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية. حصلعلى بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971مع مرتبة الشرف، وبدأ نشاطه الفنى مطلع ستينيات القرن الماضى فى فرقة التليفزيون المسرحية وحصل على منحة علمية من الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة المسرح الأمريكي، وقام بإخراج 103 عروض لمسارح الدولة، والقطاع الخاص ومسرح التليفزيون المصرى، وهيئة قصور الثقافة والمسرح الجامعي، والعمالي والمستقل.وتولى الخولي إدارة المسرح الحديث، ثم مسرح الغد بالإضافة إلى إشرافه على فرقة تحت 18 التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.





الجوائز التي حصل عليها طوال مسيرته وكرم المخرج المسرحى فهمى الخولى فى أكثر من دولة عربية وحصل على العديد من الجوائز، منها: جائزة الدولة التشجيعية عام 1990، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1991، نوط الامتياز من الطبقة الأولى في العلوم والفنون عام 1995، جائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2010، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من المملكة الأردنية عام 2002، مفتاح مدينة الجزائر من جمهورية الجزائر عام 1985، وشهادة تقدير من الجمهورية العراقية في عيد الفن ببغداد عام 1988.



يرصد "الدستور" أبرز المسرحيات التي أخرجها فهمي الخولي: ليلى والمجنون

شارك فهمي الخولي في إخراج مسرحية "ليلى والمجنون" مع كل من سمير العصفوري، باسيلي جريس، وعبد الرحيم الزرقاني، وهي من تأليف صلاح عبد الصبور.



وهي مسرحية شعرية من ثلاثة فصول للشاعر المصري المعاصر صلاح عبد الصبور (1931-1981)، نشرت عام 1972.



سالومي

عرضت مسرحية "سالومي" لأول مرة عام 1988، وهي من إخراج فهمي الخولي، وتأليف محمد سلماوي، وشارك في التمثيل بها كل من نور الدمرداش، رغدة، جمال عبد الناصر، محمود العراقي، وليلى نصر، وغيرهم.



قديمة العب غيرها

تعد مسرحية "قديمة العب غيرها" إحدى روائع المخرج فهمي الخولي ومحمود بيومي، وعدد من المخرجين المساعدين، وهي من تأليف عنتر جمعة، وشارك فيها عدد من الفنانين أبرزهم حسن الأسمر وميمي جمال وممدوح وافي وصلاح عبدالله وغيرهم، ونشرت عام 1992.



الجميلة والأندال

تعد "الجميلة والأندال" إحدى مسرحيات الراحل فهمي الخولي، والتي نشرت لأول مرة عام 2003، وشارك في التمثيل بها كل من عمرو محمود ياسين، والفنانة لوسى، وهي من تأليف محمود الطوخي.



باب الفتوح

تعد مسرحية "باب الفتوح" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، وتم عرضها لأول مرة في عام 2015، وهي من تأليف محمود دياب، وإخراج فهمي الخولي، وبطولة كل من شعبان يوسف، محمد رياض، سمر جابر، عزة جمال، نسمة محمود، مصطفى طارق، هيثم مرعي، أشرف طلبة، محمد محمود، علي فرج، وشريف العربي.





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