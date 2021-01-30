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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

10 ساعات تحقيق مع المتهم بحرق «التوفيقية».. والنيابة تحبسه

السبت 30/يناير/2021 - 10:09 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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قررت نيابة الأزبكية الجزئية، تحت إشراف المستشار بكر أحمد بكر، المحامي العام الأول، حبس المتهم بإضرام النيران بعدد من المحال التجارية بمنطقة التوفيقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب 10 ساعات من التحقيق معه، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت أجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنطقة شارع التوفيقية بدائرة قسم شرطة الأزبكية أسفر عن احتراق (14) كشكًا، وامتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفرت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من خلال فحص المنطقة محل البلاغ عن وجود شبهة جنائية بالحريق، وأن وراء ارتكاب الواقعة (بائع إكسسوارات سيارات بذات المنطقة له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم، فحصل على كمية من "البنزين" من صاحب مركبة "توكتوك"، عقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته، وتوجه لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النيران فى بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته الكائنة بمحل البلاغ، إلا أن الحريق امتد على النحو المشار إليه، ولاذ بالفرار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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