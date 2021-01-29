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تقارير ومتابعات

رفع مخلفات حريق التوفيقية.. وشهود يروون لـ«الدستور» القصة الكاملة (فيديو)

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:03 م
جريدة الدستور
حسام عسل
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شهدت منطقة سوق التوفيقية بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حريقًا هائلا في عدد من المحلات في المنطقة التهمت ألسنة النيران العديد من البضائع دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعشر سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ونجحت في ذلك، ثم توجهت "اللودرات" وعربات النقل لرفع مخلفات الحريق وإعادة فتح الشارع مرة أخرى بمساعدة عدد من الأهالي وأصحاب المحلات بالمنطقة، كما فرضت قوات الشرطة كردون أمني بالمناطق المؤدية لمكان الحادث.

وقال أحد شهود العيان لـ «الدستور» يعمل بأحد المحلات المجاورة للحريق: "فوجئت برائحة دخان شديدة فجر اليوم هرعت للخارج إذ بالنار تأكل في أحد المحلات أسفل العمارة المجاورة لي، وحاول سكان المنطقة إخماد النار لكنها نجحت في الصعود للأدوار العليا من العمارة ذاتها ما جعلنا مضطرين لإبلاغ الإطفاء، مضيفا انتقل الحريق للمحلات المجاورة وكان هناك مبنى تحت الإنشاء مكتظ بالخشب الحامل للسقف مسلح، يجرى العمل به لكن العناية الإلهية أنقذت المنطقة من كارثة أكبر مما وصلت اليه، لأن الأخشاب سريعة الاشتعال وتقع في ناصية الشارع فكانت بالتأكيد ستتسبب في نقل الحريق الشارع المجاور".

من جانبه قال آخر: "أن الحريق انتشر سريعا وتمكن من الانتقال للمبنى المقابل وحرق محتويات عدد من المحلات منها محلات، خاصة التي تبيع البطاطين، وأجهزة العرائس، والأقمشة والذي تفحم بالكامل، مشيرا الي ان هذه المنطقة تعرضت من قبل لحريق مشابه أيضا، ويتوقع أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي في أحد واجهات العرض الخاصة بأحد المحلات ما تسبب في إشعال النار".

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