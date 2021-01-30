الأرثوذكسية تحتفل بعيد تذكار رحيل «أبو الرهبان» اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بذكرى رحيل الأنبا أنطونيوس «أبو الرهبان»، ومؤسس الحياة الرهبانية في العالم أجمع.ولد الأنبا أنطونيوس في بني سويف حوالى عام 251، من أبوين أغنياء، وعقب وفاة والده، وعند دخوله الكنيسة ذات يوم عام 269، سمع الإنجيل يقول: «إن أردت أن تكون كاملًا اذهب وبع كل مالك ووزعه على الفقراء، فقام مع أخته ووزع جميع أموالهم على الفقراء وذهبا ليتفرغا للعبادة فذهبت أخته لبيت للعذارى، وهو سكن بجوار النيل، وكان يقضي كل وقته فى النسك الشديد والعبادة».وفي عام 285 استقر «أنطونيوس»، في برية جبل قلزم، شمال البحر الأحمر، والذي يوجد دير على اسمه هناك، يمارس حياة الوحدة والعبادة، أما عام 305، أسس حياة الرهبنة، عندما تجمع حوله في الصحراء شبان يريدون أن يتعلموا منه الحياة المسيحية فتلمذهم، وكان يرشدهم ويعينهم.