7 آلاف إصابة جديدة بكورونا في تركيا

أكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء تركيا، اليوم الجمعة، موضحا تشخيص 6 آلاف و912 حالة إصابة جديدة، منهم 664 يتلقون العلاج في المستشفيات.وأوضح قوجة، في منشور على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في تركيا بلغ مليونين و464 ألفًا و30 حالة، وأن عدد الوفيات اليوم بلغ 131حالة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 25 ألفًا و736.