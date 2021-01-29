رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جهود مصرية لتحرير 32 مختطفا في ليبيا

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:31 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
طباعة
أفادت مصادر مصرية مطلعة، بأن السلطات المصرية تواصل جهودها لتحرير 32 شابا مصريا اختطفتهم عصابات إجرامية في منطقة بني وليد في ليبيا.

وكشفت المصادر أن المختطفين من قرية العمرة التابعة لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا جنوب البلاد، وسافروا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية للعمل هناك، وتعرضوا للاختطاف من جانب عصابات إجرامية تقيم في مناطق الأعطيات والحي الصناعي.

وقال أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة قنا، إن أهالي القرية وأقارب المختطفين أبلغوا وزارة الخارجية بالواقعة وعلى الفور تحركت الدولة المصرية وكافة أجهزتها للتنسيق والتواصل مع السلطات والقبائل الليبية لتحرير الشباب المختطفين، وفقا لقناة العربية.

والمختطفين المصريين هم، أحمد عمر محمد الصغير مهران، وأحمد محمود محمود مهران، وأحمد محمد مهران، ومالك بدوي مالك، وجمال علي عبدالرحيم، ومحمد عبدالله غانم، وعبد الرحيم سعيد محمد، ومحمود حميد فرغل، وحمدي محمود حسين، وعلي أحمد علي، ومحمد عبد الحميد محمد علي، وأحمد خالد أحمد عبداللطيف، وصالح محمد يونس، ورجب يوسف عبداللطيف، وخالد محمد أحمد الفولي، وفرغل الشربيني فرغل، وخالد محمد أحمد الفولي، وعرفه عزت إبراهيم، وعلاء حسين إبراهيم، وعمر طلعت محمود، ومحمد عزت محمد، وعلي أحمد عزالدين، وشعبان يوسف محمد،ومحمود محمد علي، وحليم عادل، وأحمد العربي مهران، وعمر عادل أحمد، وعامر عبدالحميد أحمد، ومنصور قناوي، وعادل خلف، وأبوالحسن محمد حسن، وأشرف الحلبي، ومنصور محمد سلامة.

وتلك الواقعة هى الثانية خلال أسبوع، حيث اختطف مجهولون في مدينة طبرق الليبية الجمعة الماضية 10 مصريين كانوا قادمين للعمل في المدينة وطلبوا فدية مقابل الإفراج عنهم.

وأفاد اثنان من أهالي المخطوفين بأن الشباب المختطفين يبلغ عددهم 10 وهم من قرية فابريقة التابعة لمدينة ببا بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة، حيث سافروا للعمل في ليبيا وتم اختطافهم من حافلة كانوا يستقلونها هناك.

وأضافا أن المختطفين هم، خالد الياس أبو سيف، ومحمود علي محمد، ومحمد علي محمد، أحمد رمضان سعيد، وعبدالرحمن أحمد فرغلي، هشام فتحي علي، عويس فتحي الحلفاوي، محمود علي محمد، يونس ماهر سيد، محمد عزت يوسف، مضيفين أن ع الخاطفين طلبوا فدية قدرها 30 ألف دينار ليبي عن كل شاب.

وتدخلت السلطات المصرية في نهاية يونيو من العام الماضي لتحرير 23 مصريا خطفوا وعذبوا على يد ميليشيات حكومة الوفاق، وفقا لقناة العربية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصادر قضائية: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

بالأرقام.. انخفاض معدلات الإشغال من مصابى «كورونا» بمستشفيات العزل

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

الصور

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث سبل دعم المشروعات التنموية وتطوير الريف المصرى

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي ويطمئن على شبكات الأكسجين

image description

ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

image description

«مطبخ الخير».. مبادرة شبابية لمساعدة المحتاجين بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

بالأرقام.. انخفاض معدلات الإشغال من مصابى «كورونا» بمستشفيات العزل

بداية عدم استقرار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فريق «الصحة العالمية» يجتمع مع علماء صينيين فى ووهان

ألمانيا تحظر نشاط مصففي الشعر في الثكنات العسكرية

الصين صدّرت أكثر من 220 مليار كمامة في 2020

كيفية مشاهدة جميع حلقات مسلسل ضربة معلم

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى محمود عبدالغفار: فقدنا أحد رموز مسرح الطليعة

حفل لفرقة منيب باند بمسرح سيد درويش بالإسكندرية.. الليلة

ثقافة بورسعيد تناقش الفتنة والشائعات

افتتاح معرض منتجات نادي المرأة بقصر ثقافة الأسمرات