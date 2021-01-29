سياسيون أوروبيون يطالبون بمواجهة الإرهاب الإيراني

طالب سياسيون أوروبيون بمواجهة ما وصفوه بإرهاب الدولة الذي يمارسه النظام الإيراني من اغتيالات وعنف على الأراضي الأوروبية.يأتى ذلك قبيل أيام من النطق بالحكم على الخلية التي كان يقودها الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المتهم بالإرهاب لتخطيطه ومحاولة تنفيذه تفجير خلال مؤتمر منظمة مجاهدي خلق المعارضة قرب باريس عام 2018.ومن المقرر أن تصدر محكمة أنتويرب في بلجيكا حكمها فيما يتعلق بتهم الإرهاب الموجهة ضد أسدى وخليته في 4 فبراير المقبل.وجاءت المطالبة خلال مؤتمر افتراضي عقد أمس الخميس بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية الأوروبية البارزة، بمن فيهم جوليو تيرزي وزير الخارجية الإيطالي السابق، وأليخو فيدال كوادراس نائب الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، والسياسي البريطاني ستروان ستيفنسون منسق الحملة من أجل التغيير في إيران، وباولو كازاكا العضو السابق في البرلمان الأوروبي.وبحث المؤتمر السياسة المفترض اتباعها من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه إيران، وحذر المشاركون فيه من عواقب المهادنة واتخاذ موقف ضعيف إزاء ممارسات النظام.من جانبه، قال الیخو فیدال کوادراس، الذي کان یدیر الندوة، إن النظام الإيراني قمعي بطبيعته، ويجب أن يجعل هذا الأمر ملف إيران أولوية قصوى في السياسة الأوروبية، وفقا لقناة العربية.وتابع كوادراس "أنصح صانعي السياسة بالتالي إذا كنتم تريدون السلام والاستقرار في المنطقة، وإذا كنتم تريدون احترام حقوق الإنسان في إيران، فلا تتعاملوا مع هذا النظام، لأن استمرار العلاقات معه أمر يشجعه على انتهاك حقوق الإنسان وممارسة الإرهاب وشن الحروب بالوكالة".وأكد أن أسدي هو رئيس شبكة إرهاب تمتد في 11 دولة أوروبية، وهذه هي قمة جبل الجليد فقط، متابعا "نعلم أن المرشد الأعلى علي خامنئي، ورئيس الجمهورية حسن روحاني ووزير الخارجية المبتسم دائما محمد جواد ظريف، جميعهم كانوا يعلمون بالهجوم، ووافق ثلاثتهم على الهجوم، وأمروا به".فيما قال جوليو تيرزي وزير الخارجية الإيطالي السابق، إن هذه القضية بمثابة نقطة تحول لفهم كامل حول كيف تهدد إيران وهيكلها الإجرامي والإرهابي أوروبا، هذا النظام يعتبر الدولة الأولى الراعية للإرهاب ويغذي الحروب في الشرق الأوسط".وكشف تيرزي عن توقيعه مع 20 عضوا سابقا في 12 حكومة أوروبية على رسالة مقترحات وجهوها إلى رئيس المفوضية الأوروبية ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل وقادة اخرين في الاتحاد الأوروبي لحثهم على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني.و قال ستروان ستيفنسون، عضو البرلمان الأوروبي السابق، إن "هذه المؤامرة أمر بها خامنئي وروحاني وظريف ووزير المخابرات محمود علوي، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يحاسبهم جميعا.وتابع ستيفنسون "لكن كان هناك صمت يصم الآذان من أوروبا لم يقل بوريل شيئا، حتى إنه تعهد بالحفاظ على الاتفاق النووي المعيب، ووعد بأن إيران ستستفيد اقتصاديا من رفع العقوبات من جانب أوروبا".وانتقد ستيفنسون سياسة الأوروبيين بشدة قائلا "في زيارته لإيران، لم يذكر بوريل انتهاكات حقوق الإنسان، ولم يشر إلى قتل المتظاهرين العزل كان الوعد بإنهاء العقوبات هو الرسالة التي نقلها بوريل، وصلت الرسالة للملالي بأنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي التجارة مهمة، وحقوق الإنسان ليست كذلك".وشدد السياسي البريطاني على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تصنيف قوات الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وإغلاق سفارات النظام عندما يتم الإعلان عن الحكم الصادر بحق الدبلوماسي الإرهابي، ستكون أنظار العالم على بوريل حينها.وقال باولو كاساكا، العضو السابق في البرلمان الأوروبي من البرتغال، في مداخلته، إن "حصانة الإرهاب التي سمحت لإيران بزرع الموت والدمار في جميع أنحاء العالم هي نتيجة أيديولوجية لا تختلف بأي حال عن النازيين".