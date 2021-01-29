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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس كردستان العراق يثمن دور أمريكا واليونان فى دعم استقرار بلاده

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:54 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أشاد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، بدور حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية واليونان فى دعم استقرار أمن العراق كافة وتنميته اقتصاديا عبر علاقات قوية مع البلدين، مشيدا بتطورها مع أربيل على وجه الخصوص.

ووفقا لبيان رئاسة الإقليم، اليوم الجمعة، استقبل نيجيرفان بارزاني، ماثيو تولر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، مساء أمس الخميس، وأكد الأخير أن بلاده بعد مباشرة الإدارة الجديدة في واشنطن مهامها، تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كردستان، وأنها في التعاون والتنسيق مع حلفائها في المنطقة والعالم، مشيدا بدور الإقليم فى صناعة تجربة ناجحة للاستقرار رغم كل الظروف الصعبة.

وبحث الطرفان خلال اللقاء تعزيز الشراكة وعلاقات أمريكا مع العراق وإقليم كردستان في مواجهة التحديات، والتأكيد على مساعدة الوكالات الأمريكية، وبينها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالات الأخرى للعراق وإقليم كردستان في المجالات الإدارية والتقنية وعملية الإصلاح.

كما ناقش الجانبان فرص الاستثمار الأمريكي وتوفير الأرضية الملائمة والأجواء المشجعة لتشغيل رءوس الأموال الأجنبية في البلد، خاصة من النواحي القانونية والقضائية والمصرفية، لتتمكن من الاستفادة أكثر من تشغيل رءوس الأموال، وحل المشاكل بين أربيل وبغداد، ومواجهة الإرهاب الداعشي والتنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة، مع استمرار دعم أمريكا والتحالف الدولي للعراق وإقليم كردستان، وأحوال المكونات والنازحين واللاجئين، وحماية حرية الصحافة والتعبير.

كما استقبل بارزاني سفير اليونان لدى العراق، ليونيداس كونتوفونيسوس، بحضور القنصل العام اليوناني لدى أربيل، أفسيموس كوستوبولوس، الذي تنتهى مهامه حاليا.

وبحث الجانبان العلاقات بين أربيل وبغداد والمشكلات بينهما ومخاطر الإرهاب وهجمات داعش الأخيرة، والانتخابات العراقية المقبلة، ومسائل اقتصادية وأمنية مشتركة.

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