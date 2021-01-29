ينعقد برئاسة البابا.. «كورونا» أبرز ملفات اجتماع المجمع المقدس

كشفت مصادر كنسية مطلعة في تصريحات خاصة لـ"الدستور "، عن موعد انعقاد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ وأبرز الملفات المطروحة أمام المجمع المقدس خلال جلسات انعقاده.وقالت المصادر مطلعة خلال تصريحاتها، أن البابا تواضروس الثاني يترأس انعقاد لجان المجمع المقدس في 1 مارس المقبل، وتستمر لمده 4 أيام تنتهي الخميس 4 مارس بالجلسة الختامية بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.وتابعت المصادر الكنيسة أن قداسة البابا تواضروس الثاني، أرسل دعوة إلى أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لحضور جلسات المجمع المقدس، وستبدأ لجان المجمع أعمالها عقب الجلسة الافتتاحية للمجمع وتستمر لمدة ثلاث أيام على أن تعقد الجلسة الرسمية للمجمع المقدس، في اليوم الرابع لانعقاد وذلك الخميس 4 مارس المقبل وذلك بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي.وكشفت المصادر الكنيسة عن أبرز المناقشات التي تتم خلال لجان للمجمع المقدس أثناء انعقاده في مارس المقبل، مضيفة أن لجان المجمع ستناقش خلال انعقادها كيف تستفيد الكنيسة من أزمة فيروس كورونا المستجد؛ وكيف تتكيف معه والاستفادة التي يتم عملها من قبل الكنيسة للشعب القبطي وذلك كل لجنة بحسب تخصصها في المجمع المقدس، مشيرة إلى أنه سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال إقامة المجمع المقدس واحتفالات الكنيسة في شهر مارس المقبل، من تجهيز إسعافات أولية، وغرفة أكسجين وسيارة إسعاف كإجراء احترازي.