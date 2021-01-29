رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

ينعقد برئاسة البابا.. «كورونا» أبرز ملفات اجتماع المجمع المقدس

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:42 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
طباعة
كشفت مصادر كنسية مطلعة في تصريحات خاصة لـ"الدستور "، عن موعد انعقاد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ وأبرز الملفات المطروحة أمام المجمع المقدس خلال جلسات انعقاده.

وقالت المصادر مطلعة خلال تصريحاتها، أن البابا تواضروس الثاني يترأس انعقاد لجان المجمع المقدس في 1 مارس المقبل، وتستمر لمده 4 أيام تنتهي الخميس 4 مارس بالجلسة الختامية بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وتابعت المصادر الكنيسة أن قداسة البابا تواضروس الثاني، أرسل دعوة إلى أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لحضور جلسات المجمع المقدس، وستبدأ لجان المجمع أعمالها عقب الجلسة الافتتاحية للمجمع وتستمر لمدة ثلاث أيام على أن تعقد الجلسة الرسمية للمجمع المقدس، في اليوم الرابع لانعقاد وذلك الخميس 4 مارس المقبل وذلك بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي.

وكشفت المصادر الكنيسة عن أبرز المناقشات التي تتم خلال لجان للمجمع المقدس أثناء انعقاده في مارس المقبل، مضيفة أن لجان المجمع ستناقش خلال انعقادها كيف تستفيد الكنيسة من أزمة فيروس كورونا المستجد؛ وكيف تتكيف معه والاستفادة التي يتم عملها من قبل الكنيسة للشعب القبطي وذلك كل لجنة بحسب تخصصها في المجمع المقدس، مشيرة إلى أنه سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال إقامة المجمع المقدس واحتفالات الكنيسة في شهر مارس المقبل، من تجهيز إسعافات أولية، وغرفة أكسجين وسيارة إسعاف كإجراء احترازي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

بداية عدم استقرار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الدليل على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

الصور

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث سبل دعم المشروعات التنموية وتطوير الريف المصرى

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي ويطمئن على شبكات الأكسجين

image description

ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

image description

«مطبخ الخير».. مبادرة شبابية لمساعدة المحتاجين بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

بالأرقام.. انخفاض معدلات الإشغال من مصابى «كورونا» بمستشفيات العزل

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فريق «الصحة العالمية» يجتمع مع علماء صينيين فى ووهان

ألمانيا تحظر نشاط مصففي الشعر في الثكنات العسكرية

الصين صدّرت أكثر من 220 مليار كمامة في 2020

كيفية مشاهدة جميع حلقات مسلسل ضربة معلم

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى محمود عبدالغفار: فقدنا أحد رموز مسرح الطليعة

حفل لفرقة منيب باند بمسرح سيد درويش بالإسكندرية.. الليلة

ثقافة بورسعيد تناقش الفتنة والشائعات

افتتاح معرض منتجات نادي المرأة بقصر ثقافة الأسمرات