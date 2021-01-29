نمو طفيف في الاقتصاد الألماني في الربع الأخير لعام 2020
الجمعة 29/يناير/2021 - 11:40 ص
وكالاتطباعة
حقق الاقتصاد الألماني نموا طفيفا في الربع الأخير من 2020، رغم فرض قيود كورونا مجددا بنهاية العام الماضي.
و أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ارتفع في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.
و أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ارتفع في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.