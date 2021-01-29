نمو طفيف في الاقتصاد الألماني في الربع الأخير لعام 2020

حقق الاقتصاد الألماني نموا طفيفا في الربع الأخير من 2020، رغم فرض قيود كورونا مجددا بنهاية العام الماضي.و أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ارتفع في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.