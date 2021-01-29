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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

بقيمة 840 ألف جنيه.. الأمن يضبط 120 طربة حشيش بالإسكندرية

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:32 ص
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى– الأمن العام" ومديرية أمن الإسكندرية فى ضبط " 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول" بحوزة "عنصرين إجراميين – مقيمين بمحافظة المنوفية" وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وقيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة ثان العمرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (840 ألف جنيه) تقريبًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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