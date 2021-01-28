إيبارشية بورسعيد تختتم فعاليات لقاء خادمات الحضانات

اختتمت إيبارشية ببورسعيد، اليوم، تحت رعاية الأنبا تادرس مطران الإيبارشية، فعاليات الدورة التدريبية التى نظمتها لخادمات الحضانات بالإيبارشية على مدار 3 أيام وذلك عبر برنامج Zoomقام بالتدريب مجموعة متخصصة من الخدام.ناقشت الدورة عدة موضوعات من بينها "الصفات المميزة فى شخصية خادمة الحضانة وكيفية إدارتها لفصل الحضانة".كما ركزت الدروة على مناقشة موضوع "كيف اكتشف قدرتى وكيفية التفكير الايجابى وأوجه الاختلاف بين (بطء التعلم، صعوبات التعلم، التأخر الدراسى)، والمشكلات السلوكية وأسبابها وطرق علاجها.يأتى هذا في إطار اهتمام حضانات كنائس ايبارشية بورسعيد وحرصها على مستقبل الأطفال، وتطوير أساليب التعلم وتنمية مهارات الخادمات.