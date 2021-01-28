واشنطن: على الليبيين اغتنام فرصة تشكيل السلطة الجديدة

قال القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير ريتشارد ميلز، مساء اليوم، إن الحل السياسي الشامل المتفاوض عليه هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع، وأن العملية السياسية للأمم المتحدة هي المنصة الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا.وأضاف ميلز في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، أن ليبيا تواجه نقطة تحول حاسمة وأمام طريق قابل للتطبيق يؤدي إلى حكومة موحدة، وانتخابات وطنية، وإنهاء الصراع، لكنه يتعين على الأطراف الليبية نفسها الآن اغتنام الفرصة التي أمامها لاختيار سلطة تنفيذية وطنية مؤقتة تتجاوز الوضع الراهن وتستجيب لنداء الشعب الليبي لحكم شفاف وفعال.وطالب جميع الأطراف الخارجية المشاركة في الصراع الليبي بوقف تدخلهم العسكري والانسحاب من ليبيا على الفور، كما طالب الشعب الليبي نفسه في إعلان 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار.وشدد على ضرورة أن يظل مجلس الأمن والمجتمع الدولي منخرطين لضمان تمكن الليبيين من المضي قدمًا بشكل سلمي ودون عوائق في طريقهم نحو الانتخابات الوطنية في ديسمبر، حتى يتمكنوا من استعادة السيطرة السيادية على بلدهم بأكمله.