مجموعة أصدقاء السودان تؤكد دعم جهود الحكومة لمعالجة التشوهات الاقتصادية

أكدت مجموعة "أصدقاء السودان"، الوقوف إلى جانب السودان في مساره نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود الحكومة في معالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، بجانب دعمهم لتنفيذ موازنة العام 2021، من خلال البرامج التي تنفذها الحكومة.وعقد اليوم الخميس، عن بعد، اجتماع دوري لمجموعة "أصدقاء السودان"، نظمته ألمانيا بمشاركة أكثر من 25 دولة ومؤسسة دولية، برئاسة السفير عمر بشير مانيس وزير شئون مجلس الوزراء السوداني، والسفير فيليب آكرمان المدير العام لأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية، بحضور الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية المكلفة.وقدم مانيس، تقريرا عن الأوضاع السياسية في السودان، بما في ذلك تنفيذ اتفاقيات السلام، كما قدمت الدكتورة هبة محمد علي، تقريرا حول موازنة عام 2021 والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الانتقالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.وناقش الاجتماع التحضيرات لمؤتمر باريس المزمع انعقاده في 17 مايو القادم والذي سيكون بمثابة الإعلان الرسمي لعودة السودان لحاضنة المجتمع الدولي، ويهدف لتشجيع المستثمرين الدوليين للاستثمار في السودان، وأيضًا الاتفاق مع "نادي باريس" لإعفاء ديون السودان.