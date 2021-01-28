مصادر: أبوشقة يعتزم تقديم استقالته من رئاسة «الوفد»

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن اعتزام المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، على تقديم استقالته من رئاسة الحزب خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتخابه لرئاسة الوفد نهاية مارس 2018.وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن الخلافات التي نشبت بين أعضاء الهيئة العليا للحزب قبيل إجراء انتخابات مجلس النواب الأخيرة، بسبب حصة «بيت الأمة» في القائمة الوطنية، هى أحد أسباب قرار أبوشقة بالاستقالة، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للهيئة العليا منذ أن أعلن حينها عدم استكمال مهمته، ولم تكتمل الهيئة العليا إلا مرة واحدة لاختيار رئيس الهيئة البرلمانية.وأوضحت المصادر أن أبوشقة يسعى، من منطلق الحفاظ على ثوابت الوفد الوطنية، لإنهاء حالة الخلافات والبدء في انتخابات مبكرة داخل الحزب على الفترة المقبلة، لافتة إلى أن هناك العديد من محاولات قيادات الحزب لإثناء رئيسه عن قرار الاستقالة واستكمال مدته الانتخابية المنتظر نهايتها العام المقبل.