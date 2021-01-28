رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

الخميس 28/يناير/2021 - 05:16 م
ثقافة القليوبية
ثقافة القليوبية
جمال عاشور
طباعة
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم نادي الأدب بقصر ثقافة بنها أمسية شعرية أدارها الشاعر محمد عكاشة، بحضور شعراء وضيوف النادي.

بدأت بقصيدة "مربعات" للسيد حسانين، تلاها قصيدة "وحبيت أكون شاعر" لناصر محمود، وقصيدة "تعرفيه" لنجاة مبارك، وقصيدة "وأنساها" ليسرى صبري، وقصيدة "الصبر جميل" لإسلام شمس الدين، وقصيدة "خلصة الأرق" لماجد الهدهد، وختاما قصيدة "الفتاة التي أحببتها" لمحمد عكاشة، إلى جانب محاضرة بنادي تكنولوجيا المعلومات بعنوان "كيفية حذف واسترجاع الملفات المحذوفة فى نظام التشغيل Windows"، ومحاضرة عن كيفية عمل نسخة Windows، بجانب ورشة رسم بقسم الفنون التشكيلية.

نظم بيت ثقافة سنديون ومكتبة كفر طحلة ورشة رسم ومعرض رسوم أطفال، بالإضافة إلى مسابقة أجمل رسمه، كما قدمت فرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي، عرض فني جديد تضمن باقة متنوعة من الأغاني التراثية والوطنية، احتفالا بعيد الشرطة المصرية وثورة ٢٥ يناير، وذلك بمركز شباب شبين القناطر.

في إطار النشاط أونلاين، قدم قسم الفنون التشكيلية بالفرع محاضرة بعنوان "الفن التشكيلي في بلاد الرافدين العراق مهد الحضارات" بصوت ياسر فريد، كما قدمت مكتبة طحانوب ورشة حكي لكتاب "آبنة عمران" بصوت إيمان شحته، بينما أعدت مكتبة باسوس ورشة حكي لتعريف الأطفال بالطريقة السليمة للتعامل مع أقرانهم من ذوي الإحتياجات الخاصة، بصوت غادة مجدي.

ونظم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة الطفل محاضرة للحديث عن "لوحة التحكم بالحاسب الآلي"، بصوت محمد محمود، بجانب ذلك قدمت فرقة الآلات النحاسية بقصر ثقافة بنها عزف لمقطوعة موسيقية جديدة، بالإضافة إلى إعداد بيت ثقافة طوخ محاضرة للمبتدئين حول "الصورة الكلية والصورة الجزئية في كتابة الشعر والفرق بينهما" بصوت عبدالحميد صالح.

موضوعات متعلقة

مقاطع جنسية شاذة.. تفاصيل صادمة فى تحرش «طبيب الدقى» بفنانين

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

الصور

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

المؤلف التلفزيوني الأمريكي نورمان لير سيحصل على جائزة جولدن جلوب عن مجمل أعماله

تحميل ملف قنوات ترددات النايل سات 2021.. تردد قناة إيجي بست الجديدة

اكتشاف ثانى زرافة قزمة في إفريقيا

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرقم القومي

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

صدور «نبضات» التجربة الشعرية الأولى للمترجمة شيرين الجوهري

سهيرعبدالحميد تروي سيرة قصر «الأميرة خديجة» من «هبة» إلى مركز ثقافي

أمينة عبدالله: الكتابة بالورقة والقلم تشبهني وهي الأقرب إلي

سمير الأمير: مستخدمو المسودات الورقية باتوا أقلية الآن