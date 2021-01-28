أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم نادي الأدب بقصر ثقافة بنها أمسية شعرية أدارها الشاعر محمد عكاشة، بحضور شعراء وضيوف النادي.بدأت بقصيدة "مربعات" للسيد حسانين، تلاها قصيدة "وحبيت أكون شاعر" لناصر محمود، وقصيدة "تعرفيه" لنجاة مبارك، وقصيدة "وأنساها" ليسرى صبري، وقصيدة "الصبر جميل" لإسلام شمس الدين، وقصيدة "خلصة الأرق" لماجد الهدهد، وختاما قصيدة "الفتاة التي أحببتها" لمحمد عكاشة، إلى جانب محاضرة بنادي تكنولوجيا المعلومات بعنوان "كيفية حذف واسترجاع الملفات المحذوفة فى نظام التشغيل Windows"، ومحاضرة عن كيفية عمل نسخة Windows، بجانب ورشة رسم بقسم الفنون التشكيلية.نظم بيت ثقافة سنديون ومكتبة كفر طحلة ورشة رسم ومعرض رسوم أطفال، بالإضافة إلى مسابقة أجمل رسمه، كما قدمت فرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي، عرض فني جديد تضمن باقة متنوعة من الأغاني التراثية والوطنية، احتفالا بعيد الشرطة المصرية وثورة ٢٥ يناير، وذلك بمركز شباب شبين القناطر.في إطار النشاط أونلاين، قدم قسم الفنون التشكيلية بالفرع محاضرة بعنوان "الفن التشكيلي في بلاد الرافدين العراق مهد الحضارات" بصوت ياسر فريد، كما قدمت مكتبة طحانوب ورشة حكي لكتاب "آبنة عمران" بصوت إيمان شحته، بينما أعدت مكتبة باسوس ورشة حكي لتعريف الأطفال بالطريقة السليمة للتعامل مع أقرانهم من ذوي الإحتياجات الخاصة، بصوت غادة مجدي.ونظم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة الطفل محاضرة للحديث عن "لوحة التحكم بالحاسب الآلي"، بصوت محمد محمود، بجانب ذلك قدمت فرقة الآلات النحاسية بقصر ثقافة بنها عزف لمقطوعة موسيقية جديدة، بالإضافة إلى إعداد بيت ثقافة طوخ محاضرة للمبتدئين حول "الصورة الكلية والصورة الجزئية في كتابة الشعر والفرق بينهما" بصوت عبدالحميد صالح.