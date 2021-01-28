إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

شن حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومتولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، حملات بالتنسيق مع محمد الدالي مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، لإزالة مكامير الفحم المخالفة.تمكنت الحملة من تنفيذ الإزالة حيال مكمورة فحم مخالفة بالطريق الدولى بقرية العادلية التابعة لمركز دمياط، وبمركز كفر البطيخ تم إزالة مكمورة مخالفة بعزبة ٣ بقرية البساتين وأخرى فى المهد بمنطقة ترعة حلاوة بقرية الرياض، وذلك بإجمالى مساحة ٤٥٠ مترا، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، كما تستمر هذه الحملات لملاحقة هذه المخالفات وتطبيق المعايير والاشتراطات البيئية.