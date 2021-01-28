باباجان يجدد دعواته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في تركيا

جدد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، دعواته لانتخابات رئاسية مبكرة، للحد من الأزمات والمشكلات التي تواجه البلاد، مؤكدًا أن حزبه لا ينوي الدخول في أي تحالف سياسي، وتركيزه الحالي على حل المشكلات والأزمات.وكشف وزير الاقتصاد التركي الأسبق عن انتهاك حقوق مسلمي الإيجور في تركستان الشرقية، مطالبًا حكومة بلاده بنصرة المظلومين.وأكد في اجتماع مشترك مع زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، أن القضاء وحده هو المختص بتصنيف حزب أو منظمة كإرهابية.وشدد على ضرورة عدم تسييس منظمات الدولة، قائلًا: منذ إقرار النظام الرئاسي بدلًا من النظام البرلماني والمشاكل تزداد في تركيا.