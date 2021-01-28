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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بـ22.90 نقطة

الخميس 28/يناير/2021 - 04:02 م
الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 22.90 نقطة، ليقفل عند مستوى 8807.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 177 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 278 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات باعظيم، المتحدة للتأمين، الفخارية، الواحة، والكثيري الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المواساة، أسيج، الصقر للتأمين، مجموعة صافولا، والأهلي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.70%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، الإنماء، الصقر للتأمين، سيسكو، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات باعظيم، الفخارية، الراجحي، الكثيري، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 380.61 نقطة، ليقفل عند مستوى 25927.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 ألف سهم تقاسمتها 631 صفقة.

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