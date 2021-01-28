روسيا: نؤيد إطلاق المفاوضات بين الأفغان لإنهاء الحرب

عقد مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية المبعوث الخاص للرئيس الروسى لدى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الخميس، جلسة مشاورات مع وفد من حركة طالبان، معربًا عن تأييد روسيا لإطلاق مفاوضات بين الأفغان تهدف لإنهاء الحرب وتشكيل قيادة للبلاد.وقالت الخارجية الروسية: "أعرب الجانب الروسي خلال اللقاء عن تأييده لإطلاق مفاوضات هادفة وبناءة بين الأفغان تؤدي إلى إنهاء الحرب الأهلية الدموية، وتشكيل قيادة دولة فعالة على مستوى البلاد فى أفغانستان فى أقرب وقت".ومن جانبهم، أيد ممثلو طالبان جهود موسكو النشطة على مسار المصالحة الوطنية، مشيدين بدور روسيا وإمكانياتها في مساعدة الشعب الأفغاني في بناء دولة سلمية ومستقلة.