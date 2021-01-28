بامتياز.. «العالى للنقد الفنى» يمنح الماجستير للباحثة مارجريت مجدى

منح المعهد العالي للنقد الفني، التابع لأكاديمية الفنون، أمس، درجة الماجستير فى النقد الفنى "تخصص نقد أدبي"، بتقدير امتياز، للباحثة مارجريت مجدى معوض، عن رسالتها "تجارب الإعداد المسرحى المصرى المستقل فى الفترة من 2005 وحتى 2011".ضمت لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور أحمد بدوى، العميد الأسبق للمعهد العالي للنقد الفنى، مشرفًا ومناقشًا ومقررًا، والأستاذ الدكتور عصام أبوالعلا، رئيس قسم الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، مناقشًا من الخارج، والأستاذ الدكتور حجاج أحمد، أستاذ النقد الأدبي بمعهد النقد الفنى، مناقشًا من الداخل.وقالت "مارجريت"، لـ"الدستور": "أهدي هذا النجاح لأستاذتى الراحلة الدكتورة نهاد صليحة، وأشكر لجنة المناقشة على مجهودها الكبير، وأوجه تحية لأسرتى التى ساندتنى فى رحلتى البحثية".وأضافت: "رسالة المسرح سامية، لذا أطالب بإتاحة رسائل باحثى أكاديمية الفنون أون لاين، لكى تختبر فى الأوساط المسرحية ويستفيد بها المسرحيون في مصر والوطن العربى".