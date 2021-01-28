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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة ترحب باستخدام اللقاح الروسي في أقرب وقت ممكن

الخميس 28/يناير/2021 - 03:25 م
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، عن أمله في أن تُصرح منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح "سبوتنيك-V" الروسي في أقرب وقت ممكن.

وذكر جوتيريش: "نعلم أن هناك اتصالات في هذه الأثناء بين السلطات الروسية ومنظمة الصحة العالمية، ونأمل أن تسفر هذه الاتصالات عن موافقة أو اعتراف منظمة الصحة العالمية باستخدام اللقاح في أسرع وقت ممكن".

وأعرب جوتيريش عن ترحيبه باستخدام اللقاح الروسي من جانب أعضاء بعثة الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه بإمكانه أن يلعب دورًا مهمًا في معركة الكفاح ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد على يقين بأن يلعب اللقاح الروسي دورًا مهمًا في هذه المعركة، فنحن بحاجة للتأكد من أن لدينا لقاحات متاحة وبأسعار معقولة للجميع في كل مكان.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى إمكانية استخدام اللقاح في العديد من عمليات الأمم المتحدة في بعض المناطق المعرضة للخطر في العالم، حيث ستحتاج المنظمة إلى تطعيم موظفيها والسكان الذين تدعمهم في عمليات حفظ السلام في البلاد الهشة.

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