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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تتسلم دفعة لقاح «كوفيشيلد – أسترازنيكا» المضاد لكورونا من الهند

الخميس 28/يناير/2021 - 01:38 م
البحرين
البحرين
نيفين أشرف
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تسلمت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح، صباح اليوم الخميس، دفعة من لقاح "كوفيشيلد – أسترازنيكا" المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث قام بتسليمها السفير بيوش شريفاستاف سفير جمهورية الهند لدى المملكة بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وأشادت وزيرة الصحة البحرينية بدعم جمهورية الهند وذلك تعزيزًا للتعاون في المجالات الصحية بين البلدين، لاسيما في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا التي يواجهها العالم أجمع، مؤكدةً أن ما يربط البلدين من علاقات متميزة يسهم دومًا في تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات التنموية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وتم خلال اللقاء استلام كميات لقاح "كوفيشيلد – أسترازنيكا" المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، بعد أن وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاستخدام الطارئ له، والذي تنتجه شركة (أسترازنيكا) بالتعاون مع جامعة أكسفورد، ويتم تصنيعه في معهد سيرام الشركة المصنعة للقاح في جمهورية الهند.

من جانبه، أعرب السفير الهندي عن شكره وتقديره لمملكة البحرين حكومة وشعبًا على ما يولونه من حرص على تعزيز التعاون القائم بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده الدائم على مواصلة تطوير التعاون المشترك في القطاعات الصحية بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية للراغبين في أخذ تطعيم "كوفيشيلد - أسرازنيكا" إلى المبادرة والتسجيل عن طريق الموقع التابع لوزارة الصحة البحرينية، أو من خلال تطبيق "مجتمع واعي"، والذي يأتي في إطار الجهود الرامية للحفاظ على صحة وسلامة المرضى والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أنه بعد عملية التسجيل الإلكتروني لأخذ التطعيم، سوف يتم التواصل مع الراغبين في أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا من خلال إرسال رسالة نصية على رقم الاتصال المسجل بالموقع، لتحديد موعد تلقي الجرعة الأولى.

جدير بالذكر أن لقاح "كوفيشيلد - أسرازنيكا" المضاد لفيروس كورونا "كوفيد 19"، يتوجب الحصول على جرعتين، حيث سوف تعطى الجرعة الثانية بعد 28 يومًا من تلقي الجرعة الأولى.

ونوهت وزارة الصحة باستمرارها في الحملة الوطنية للتطعيم والاستعدادات الرامية لتوفير التطعيمات للجميع، بإشراف ومتابعة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، ومواصلتها للجهود الحثيثة التي تهدف للتصدي للجائحة.

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