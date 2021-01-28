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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

دير مارمينا يستقبل الزوار احتفالا بمرور 50 عاما على رحيل البابا كيرلس

الخميس 28/يناير/2021 - 08:13 ص
دير مارمينا
دير مارمينا
مونيكا جرجس
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يفتح دير مارمينا العجائبي بمريوط؛ اليوم الخميس، أبوابه أمام الزوار الأقباط، احتفالا بمرور 50 عاما على رحيل قداسة البابا كيرلس السادس.

وأعلن الدير تفاصيل احتفالاته بمرور 50 عاما على رحيل قداسة البابا كيرلس السادس مؤسس الدير، حيث قال الأنبا كيرلس أسقف ورئيس الدير إنه سيتم استقبال الزائرين؛ ابتداء من اليوم 28 يناير الجاري من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساء؛ على أن يقتصر الزيارة على مزار القديسين دون حضور القداسات الإلهية بالدير.

وشدد الدير على أنه سيتم منع الزيارة لمن يعاني من ارتفاع درجات الحرارة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في مارس المقبل بتذكار مرور 50 عاما على رحيل قداسة البابا كيرلس السادس؛ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمعروف برجل الصلاة.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قداس احتفالات مرور 50 عاما على رحيل سلفه البابا كيرلس السادس.

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