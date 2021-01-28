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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إبراهيموفيتش: لا مكان للعنصرية فى عالم زلاتان

الخميس 28/يناير/2021 - 07:30 ص
زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش
وكالات
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دافع زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، عن نفسه ضد اتهامات بتعليقات عنصرية موجهة إلى روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان، خلال مواجهة الفريقين في دور الثمانية بكأس إيطاليا لكرة القدم يوم الثلاثاء، وقال إنه لا مكان للعنصرية في عالم زلاتان.

وتشاجر إبراهيموفيتش ولوكاكو، اللذان لعبا سويًا في صفوف مانشستر يونايتد، في نهاية الشوط الأول.

وحصل كل منهما على إنذار، ثم حصل إبراهيموفيتش على بطاقة صفراء أخرى بعد تدخل على ألكسندر كولاروف ليُطرد من المباراة التي خسرها فريقه 2-1.

وكتب إبراهيموفيتش في حسابه عبر «تويتر»: «في عالم زلاتان لا مكان للعنصرية، كلنا من العرق ذاته، كلنا متساوون، نحن لاعبو كرة قدم، وبعضنا أفضل من البعض الآخر».

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، أنه من المحتمل أن يتخذ الاتحاد الإيطالي قراره بشأن الواقعة، غدًا الجمعة.

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