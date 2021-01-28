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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 28 -1-2021

الخميس 28/يناير/2021 - 06:52 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
الدستور
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ينتظر الكثير من المصريين وغير المصريين عن مواعيد وتوقيتات القطارات المختلفة التي تنتقل من محافظة إلى أخرى، بين السياحة والعمل والدراسة أيضًا.

ننشر لكم هنا في «الدستور» مواعيد القطارات اليوم الخميس 28 - 1 - 2021، والتي تنقل يوميًا ما لا يقل عن أكثر من 32 ألف مواطن، وفقًا للرحلات المعلنة، حسبما أعلنته هيئة السكة الحديد.

مواعيد القطارات اليوم الخميس 28 - 1 - 2021


- مواعيد قطارات الصعيد اليوم
* قطار رقم 2001 – مكيف
يبدأ القطار القيام من محطة أسوان في 6:30 ص، ويصل القاهرة في 6:30 م.

* قطار رقم 1001 – مميز
يتحرك من أسوان في 4:5 ص، ويصل القاهرة بتمام 6:30 م.

* قطار رقم 159 – مميز
يبدأ القطار في التحرك من محطة القيا بالأقصر في 6:15 ص، ويصل القاهرة في 6:10 م.

* قطار رقم 983 – مكيف
يبدأ في التحرك من أسوان بتوقيت 7:30 ص، ليصل محطة المنيا 6:15 م.

* قطار رقم 1983 – مكيف
يقوم من محطة المنيا بتوقيت 6:15 ص، ويصل القاهرة بتمام 9:30 ص.

* قطار رقم 981 – مكيف
يبدأ في الانطلاق من محطة أسوان في تمام 10:30 ص، وينهي رحلته بسوهاج 5:45 م.

- مواعيد القطارات بوجه بحري

* قطا رقم 948 – مختلط
يقوم القطار من المنصورة بتوقيت 6:30 ص، ويصل القاهرة في 9:05 ص.

* قطار رقم 586 – مختلط
يبدأ القطار في التحرك بتوقيت 2:15 م من الإسكندرية، ويصل طنطا 4:20 م.

* قطار رقم 966 – مختلط
ينطلق القطار في التحرك من محطة دمياط في 12:15 م، ويصل القاهرة في 6:15 م.

* قطار رقم 954 – مختلط
تبدأ رحلة القطار في التحرك بتمام 12:40 م من الإسماعيلية، ليصل القاهرة في 3:50 م.

* قطار رقم 956 – مختلط
يبدأ في التحرك القطار من محطة بورسعيد في 1:00 م، وينهي رحلته في القاهرة 5:25 م.

- مواعيد قطارات إسكندرية
* قطار رقم 925 – مكيف
يقوم القطار من محطة القاهرة بتوقيت 5.10 م، ويصل طنطا بتوقيت 6:35 م.

* قطار رقم 27 – مميز
يقوم القطار توقيت 4:15 م من القاهرة، ويصل طنطا في 5:50 م.

* قطار رقم 902 – مكيف
يبدأ القطار في التحرك بتمام 6:40 ص، وينهي رحلته في الإسكندرية 9:55 ص.

* قطار رقم900 – مكيف
يبدأ القطار في القيام بتوقيت 8:15 ص من القاهرة متجهًا لإسكندرية لينهي رحلته 9:35 ص.

* قطار رقم 904 – مكيف
تبدأ رحلة القطار في التحرك في 8:00 ص من الإسكندرية، لينهي رحلتته في القاهرة 10:30 ص.

* قطار رقك 936 – مكيف
يبدأ في تحركه من محطة طنطا 6:40 ص، ويصل محطة القاهرة في 8:05 ص.

* قطار رقم 132- مميز
يقوم القطار من الإسكندرية بتمام 10:20 ص، ويصل القاهرة في 11:05 ص.

* قطار رقم 918 – مكيف
ينطلق القطار من الإسكندرية بتوقيت 3:00 م، ويصل القاهرة في 5:45 م.

* قطار رقم 922 – مكيف
يبدأ القطار في التحرك من محطة الإسكندرية بتمام 3:15 م، ويصل القاهرة في 6:20 م.

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