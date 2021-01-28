



مواعيد القطارات اليوم الخميس 28 - 1 - 2021

- مواعيد قطارات الصعيد اليوم

* قطار رقم 2001 – مكيف

يبدأ القطار القيام من محطة أسوان في 6:30 ص، ويصل القاهرة في 6:30 م.



* قطار رقم 1001 – مميز

يتحرك من أسوان في 4:5 ص، ويصل القاهرة بتمام 6:30 م.



* قطار رقم 159 – مميز

يبدأ القطار في التحرك من محطة القيا بالأقصر في 6:15 ص، ويصل القاهرة في 6:10 م.



* قطار رقم 983 – مكيف

يبدأ في التحرك من أسوان بتوقيت 7:30 ص، ليصل محطة المنيا 6:15 م.



* قطار رقم 1983 – مكيف

يقوم من محطة المنيا بتوقيت 6:15 ص، ويصل القاهرة بتمام 9:30 ص.



* قطار رقم 981 – مكيف

يبدأ في الانطلاق من محطة أسوان في تمام 10:30 ص، وينهي رحلته بسوهاج 5:45 م.



- مواعيد القطارات بوجه بحري * قطا رقم 948 – مختلط

يقوم القطار من المنصورة بتوقيت 6:30 ص، ويصل القاهرة في 9:05 ص.



* قطار رقم 586 – مختلط

يبدأ القطار في التحرك بتوقيت 2:15 م من الإسكندرية، ويصل طنطا 4:20 م.



* قطار رقم 966 – مختلط

ينطلق القطار في التحرك من محطة دمياط في 12:15 م، ويصل القاهرة في 6:15 م.



* قطار رقم 954 – مختلط

تبدأ رحلة القطار في التحرك بتمام 12:40 م من الإسماعيلية، ليصل القاهرة في 3:50 م.



* قطار رقم 956 – مختلط

يبدأ في التحرك القطار من محطة بورسعيد في 1:00 م، وينهي رحلته في القاهرة 5:25 م.



- مواعيد قطارات إسكندرية

* قطار رقم 925 – مكيف

يقوم القطار من محطة القاهرة بتوقيت 5.10 م، ويصل طنطا بتوقيت 6:35 م.



* قطار رقم 27 – مميز

يقوم القطار توقيت 4:15 م من القاهرة، ويصل طنطا في 5:50 م.



* قطار رقم 902 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك بتمام 6:40 ص، وينهي رحلته في الإسكندرية 9:55 ص.



* قطار رقم900 – مكيف

يبدأ القطار في القيام بتوقيت 8:15 ص من القاهرة متجهًا لإسكندرية لينهي رحلته 9:35 ص.



* قطار رقم 904 – مكيف

تبدأ رحلة القطار في التحرك في 8:00 ص من الإسكندرية، لينهي رحلتته في القاهرة 10:30 ص.



* قطار رقك 936 – مكيف

يبدأ في تحركه من محطة طنطا 6:40 ص، ويصل محطة القاهرة في 8:05 ص.



* قطار رقم 132- مميز

يقوم القطار من الإسكندرية بتمام 10:20 ص، ويصل القاهرة في 11:05 ص.



* قطار رقم 918 – مكيف

ينطلق القطار من الإسكندرية بتوقيت 3:00 م، ويصل القاهرة في 5:45 م.



* قطار رقم 922 – مكيف

يبدأ القطار في التحرك من محطة الإسكندرية بتمام 3:15 م، ويصل القاهرة في 6:20 م.