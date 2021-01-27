الشرطة السودانية تتوعد فلول النظام السابق بالقوة والحزم

توعد الفريق أول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ علي منصور مدير عام الشرطة السودانية، اليوم الأربعاء، فلول النظام البائد، بالرد عليهم بصورة قوية وحازمة بسبب ما يقومون به من أعمال عدائية تؤرق الأمن سواءً في الولايات أو العاصمة.جاء ذلك في تصريحات له مساء اليوم خلال مؤتمر صحفي على خلفية تعرض مقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بمدينة بورتسودان إلى التعدي من قبل بعض فلول النظام البائد.وقال منصور إنه فور حدوث التعدي تم عقد اجتماع للجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع بالقصر الجمهوري، وضم الاجتماع وزيري الدفاع والداخلية واعضاء اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع وأعضاء لجنة إزالة التمكين المركزية، حيث تمت مناقشة الأمر بصورة مستفيضة.وشدد على أنهم كأجهزة أمنية ملتزمون بحماية الثورة وجموع الشعب السوداني وكل من يعمل على تحقيق أهداف ومقاصد الثورة، كما جدد التزامهم على تفكيك مفاصل النظام البائد.