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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مباحث القليوبية تكشف غموض مقتل سائق بالقناطر

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:07 م
مقتل سائق بالقناطر
مقتل سائق بالقناطر
صلاح حسنى
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نجحت مباحث القليوبية في كشف غموض مقتل سائق تاكسي، مقيم بمدينة القناطر الخيرية، حيث تبين قيام 4 عاطلين باستدراج المجنى عليه لمدينة الفيوم، بغرض سرقة التاكسي الخاص به ودفنه بصحراء الفيوم، ليتم ضبط المتهمين وتتولى النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بمقتل سائق تاكسي مقيم دائرة المركز جرى إخطار العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية وتم تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحريات المباحث أن وراء ارتكاب تلك الواقعة 4 عاطلين أستدرجوا، المجني عليه لمدينة الفيوم لسرقتة، وقاموا بقتله ودفنة بصحراء الفيوم وتم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

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