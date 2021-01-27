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الثقافة

قريبًا.. صدور «عقدة ذنب» لـ شيري حنا شفيق عن دار إضافة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:40 م
عقدة ذنب
عقدة ذنب
خالد حماد
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يصدر قريبًا عن دار إضافة للنشر والتوزيع، كتاب: "عقدة ذنب" للمرشدة النفسية: شيري حنا شفيق، ويأتي الكتاب في 180 صفحة من القطع المتوسط.

ويدور الكتاب حول "حالة الشعور بالذنب تلك الحالة التي قد يعيشها معظمنا، أو على الأقل نمر بها من وقت لآخر، أو عشناها يومًا ما وما زالت تؤرق حياتنا".

تناولت الباحثة "شيري حنا شفيق" هذا الموضوع؛ بشكل غير مسبوق، حيث جمعت بين التعبير اللغوي السهل، والأسلوب العلمي الموثق من خلال مراجع علم النفس والرسائل العلمية؛ لتخرج علينا بمادة جديدة،يفيد منها القارئ غير المتخصص، والباحث المتخصص كليهما على حد سواء،
ودعمت الباحثة شيري حنا شفيق كتابها بنماذج من شعر العامية المصرية، والتي بدورها تعمل على تقريب المعني،وتكسر حدة أي جفاف للمصطلحات العلمية.

انتقلت الباحثة من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، وذلك بتقديم حلول الحيوية لمشكلة الشعور بالذنب، التى متى تخلص منها الفرد تفجرت قدراته الإبداعية، واستمتع بحياة خالية من التعقيد.

جدير بالإشارة إلى أن الكاتبة شيري حنا شفيق، مرشد ومحاضر نفسي وباحث بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة.
وحاصلة على دبلومة الارشاد النفسي،كلية الدراسات العليا للتربية–جامعة القاهرة، دبلومة المحاضر المشورى المعتمد– معهد المشورة الارثوذكسي، دبلومة التربوى العام–كلية التربية– جامعة عين شمس.

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