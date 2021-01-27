«مصر بلدى» يطلق مبادرة لتأهيل الشباب والمرأة بأسيوط

أطلق حزب مصر بلدي، مبادرة جديدة خلال افتتاح مقر محافظة أسيوط.يأتي ذلك في إطار عملية إعادة هيكلة الأمانات النوعية بالمحافظات وفقا لرؤية الحزب وخطته وبرنامجه للاستعداد لانتخابات المجالس المحلية.وقام رئيس الحزب اللواء سيف الإسلام عبدالباري بافتتاح مقر الحزب بمحافظة أسيوط اليوم الأربعاء ٢٧ يناير ٢٠٢١.وفي كلمة رئيس حزب مصر بلدي، اللواء سيف الإسلام عبدالباري، قال إن الحزب ينتهز افتتاح مقر محافظة أسيوط، ويطلق مبادرة اليوم لتأهيل وتمكين الشباب والمرأة استعدادا لانتخابات المجالس المحلية والتي تنفذها المهندسة رانا الشربيني رئيسة لجنة المنصة الإلكترونية للتدريب بعنوان "لنشكل مستقبلنا معا"، والتي يقوم عليها نخبة كبيرة من أساتذة الجامعات وعمداء الكليات والخبراء والتي تستهدف إعداد قادة من الشباب السياسيين للترشح في المحليات القادمة، وإعداد قيادات تسهم في توجيه الرأي العام في خدمة أهداف المجتمع.وتابع: وكذلك تزويد المشاركين بالإطار النظري والعملي الذي يساعد على فهم الواقع السياسي، وإثراء المعرفة في مجال المحليات والسياسات الخارجية والتنمية المستدامة، ورفع مستويات الوعي السياسي والثقافي لمرشحي حزب مصر بلدي، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب والمرأة ومتحدي الإعاقة.وأضاف أن افتتاح مقرات لمعظم محافظات الجمهورية وذلك تحقيقا للانتشار الجعرافي الذي أقرته الهيئة العليا للحزب وبجهود كبيرة ملموسة من الأمانة العامة وأن هذه الخطوة لصالح كل المصريين حيث تعتبر جميع مقرات الحزب لخدمة المواطنين.وأشار دكتور مصطفى الشربيني، الأمين العام، نائب رئيس الحزب، إلى أن حزب مصر بلدي حريص على تأهيل وتمكين الشباب والمرأة والفئات الأخرى وبخاصة متحدو الإعاقة وأن الحزب يستعد بجدية لانتخابات المجالس المحلية القادمة بطاقات الشباب ورأس المال الفكري، وقد قام بتكليف أمين عام المحافظة بتشكيل أمانة المحافظة لترشيح بعض الكوادر لانتخابات المجالس المحلية القادمة لتدريبهم وتأهيلهم.ورحب أمين عام المحافظة، الدكتور عبدالحميد زين العابدين، بأعضاء هيئة مكتب الأمانة العامة ووعد باستكمال الأمانات بكافة المراكز والوحدات المحلية.وقال إن كافة مقرات حزب مصر بلدي هي لخدمة المواطنين في كافة أرجاء محافظة البحيرة وسوف نرشح قيادات تتميز بحضورها بين الجماهير.وفي كلمة لأمين شباب الجمهورية الأستاذ حسام الدين محمود، حيث يقوم الحزب بالانتشار الجغرافي وتواجده القوي والمؤثر في كافة المحافظات لخدمة المواطنين، وكذلك الانتشار النوعي بالبحث عن القيادات الطبيعية من الشباب والمرأة والكوادر الأكاديمية بحيث يدخل الحزب انتخابات المجالس المحلية متسلحا برأسمال فكري قوي وبطاقات الشباب غير المحدودة.كما تحدث أمين عام محافظة الجيزة مصطفى الجابري عن دور أمناء المحافظات باختيار القيادات التي تتمتع بالسمعة الطيبة وطهارة اليد وأن يكون الشخص لديه رصيد من الخدمات للمواطنين.أما الدكتور بسام محمد، أمين المهنيين، رحب بأعضاء الهيئة العليا في مسقط رأسه، وقال إنه من عائلة عريقة بأسيوط، وسوف نكون في خدمة الوطن والمواطن من خلال برامج الحزب لخدمة المواطنين.