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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القومية للأنفاق» توصي بعودة سكان عقاري الزمالك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:21 م
عودة سكان عقاري الزمالك
عودة سكان عقاري الزمالك
علا غزال
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أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل انتهاء عمل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 118 بتاريخ 18-11-2020 لمعاينة الحالة الفنية للعقارين أرقام (5-7، 3 أ) بشارع إسماعيل محمد بالزمالك.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن اللجنة التي تم تشكيلها من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء قد قامت بمعاينة العقارين على الطبيعة بعد الانتهاء من مرور ماكينة الحفر العميق من حفر الجزء النفقي بين محطتي صفاء حجازي والكيت كات ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

وتبين لها ثبوت حالة العقارين وعدم تأثرهما بمرور الماكينة، وأوصت اللجنة بعودة سكان العقارين لمنازلهم والتنسيق مع جهات الاختصاص بشأن تنفيذ قرار التنكيس الصادر من الحى للعقار رقم 5 - 7 عام 1995 والتأكيد على استمرار مراقبة ورصد حركة العمارتين في الثلاثة اتجاهات للاطمئنان على ثبات العمارتين.

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