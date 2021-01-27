293 وفاة و15 ألف إصابة بكورونا في البرتغال

كما سجلت السلطات 15 ألفا و73 حالة إصابة جديدة جراء فيروس "كورونا" (كوفيد- 19) خلال الفترة ذاتها، وتشهد البلاد ارتفاعا مستمرا في عدد الإصابات منذ احتفالات أعياد الميلاد والعام الجديد.وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد بلغ 11 ألفا و305 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 668 ألفا و951 حالة.