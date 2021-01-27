تجدد الاشتباكات بين المحتجين والأمن في طرابلس شمال لبنان

تجددت الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية، مساء الأربعاء، في ساحة النور في طرابلس بشمال لبنان.وأعلن المحتجون رفضهم إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة اللبنانية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفقا لفضائية سكاي نيوز العربية.من جانبه، قال رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ إنه "قد تكون وراء التحركات في ​طرابلس​ جهات تريد توجيه رسائل سياسية محددة"، لافتا إلى أن هناك من يستغل وجع المواطنين والضائقة المعيشية التي يعانيها ​الفقر​اء وذوي الدخل المحدود.وأضاف الحريري: "ليس هناك بالتأكيد ما يمكن أن يبرر الاعتداء على الأملاك الخاصة والأسواق والمؤسسات الرسمية بحجة الاعتراض على قرار ​الإقفال​، ولكن هذا لا ينفي حقيقة أن هناك فئات من المواطنين تبحث عن لقمة عيشها كفاف يومها، ولا يصح للدولة إزاء ذلك أن تقف موقف المتفرج ولا تبادر إلى التعويض عن العائلات الفقيرة والمحتاجة".