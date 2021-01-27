القومي للمرأة يعقد اجتماعه الدورى مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات

عقد المجلس القومى المرأة اجتماعه الدورى مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات بالتعاون مع المركز القومى للسكان والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ والتى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى مارس 2017 وأقرها كوثيقة عمل حكومية للأعوام القادمة.وأشارت شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس إلى حصاد المجلس لعام 2020 الذى يركز على توثيق أهم الأنشطة الذى نفذتها كل وزارة فى تحقيق الأهداف الفرعية لكل محور من محاور الاستراتيجية، والذى تضمن حصول هيئة السكة الحديد على جائزة البنك الأوروبى للجهود المبذولة فى تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف، هذا الى جانب الاهتمام بتفعيل صفحة للتواصل الاجتماعى لتلقى الشكاوى المتعلقة بخدمات تنظيم الاسرة على رقم 08008880800 وتنفيذ مبادرة الالف يوم وتلقى البلاغات لكورونا على رقم (105) وتنفيذ لقاءات توعية وتطوير القرى بالجهود الذاتية خاصة سبل الحماية فى ظل فيروس كورونا وغيرها من الجهود، مشيرة إلى أنشطة وفعاليات الوزارات خلال حملة الـ16 يوم من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.