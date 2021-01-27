منفذو مبادرة 100 مليون صحة لمتابعة مرضى العزل المنزلي يتحدثون لـ«الدستور»

حاولت الدولة منذ بدء جائحة كورونا في مصر مارس الماضي، توفير المساعدات اللازمة للمصابين في مستشفيات العزل، ومع زيادة الأعداد بما يفوق طاقة المستشفيات على الاستيعاب، قررت وزارة الصحة عزل بعض الحالات البسيطة والمتوسطة في منزلها مع توفير بروتوكول العلاج لها مجانًا وتوصيله حتى المنزل ومتابعة الحالات تليفونيًا حتى ظهور سلبية المسحة.ومع بداية انتشار الموجة الثانية في نوفمبر الماضي، حاولت الدولة إيجاد طرق بديلة للوصول للمصابين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة بسرعة تتيح توفير العلاج لهم، لتقليل معدلات الوفيات بينهم بما أنهم الفئة الأكثر تضررًا من الفيروس، فأطلق الرئيس مبادرة 100 مليون صحة لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا.ومع بداية الشهر الجاري تم إطلاق المبادرة في ثلاثة محافظات وتعميمها تدريجًا في باقي المحافظات من خلال مديريات الصحة، "الدستور" تواصلت مع المنفذين للمبادرة في أكثر من محافظة للوقوف على كيفية تطبيقها.ـ محمد عاطف: 100 مليون صحة ساعدت في اكتشاف الحالات في بدايتهاقال محمد عاطف، مراقب صحي بإدارة قويسنا الصحية التابعة لمحافظة المنوفية، إن مبادرة 100 مليون صحة ساعدت في اكتشاف المصابين بفيروس كورونا منذ البداية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير العلاج المناسب، موضحًا أن وجود السيارات المتنقلة التابعة لمبادرة 100 مليون صحة في القري للكشف عن الأمراض المستعصية، أصبحت توفر كشفًا أيضًا للمشتبه في إصابته بالفيروس.وتابع: "أي مواطن يقوم بالتوجه للكشف سواء للضغط أو السكر أي الأمراض المعتادة، إذا ظهور عليه سخونية أو أي أعراض اشتباه بكورونا يتم إبلاغ الوحدة الصحية ويتم متابعته بصورة مستمرة حتى التأكد أنه غير مصاب أو أن إصابته تأكدت بالفعل بكورونا وعندها يتم توفير بروتوكول العلاج له في العزل المنزلي.وعن دوره في متابعة المصابون بالفيروس، قال: "في الوقت الحالي من يتم عزله في مستشفى حكومي أو التابع للتأمين الصحي أو من يتم الإبلاغ أنه في عزل منزلي لأنه اشتباه في كورونا أقوم بالمتابعة معه حتى يتماثل الشفاء، موضحًا " يتم التبليغ في كل إدارة في كل مركز أو مدينة أن عدد أشخاص بأسمائهم محجوزين في محل سكنهم في العزل المنزلي تبع الادارة الخاصة، ثم يتم توزيع الأماكن حسب المراقبين الصحيين الموجودين مع الطبيب المكلف".واستكمل: نحصل على أسماء المخالطين للشخص الذي تم وضعه في العزل المنزلي والمتابعة المستمرة بالتليفون للأعراض سواء للمريض أو المخالطين أو إذا ظهرت أعراض جديدة عليهم وتستمر هذه المتابعة حتى 28 يوم، مضيفًا أنه إذا تم الإبلاغ أن شخص ما تفاقمت أعراضه نقوم بإجراء الكشف عليه واذا كان في حاجة إلى جلسات اكسجين نقوم بتوفير اسطوانات اكسجين له مع الطب العلاجي، وكذلك توفير العلاج الذي يحتاجه وإيصاله إلى منزل الحالة التي تحتاجه.وأضاف: دورنا يرتكز على الإشراف على الحالة منذ الإبلاغ عنها اشتباه كورونا أو مصابة بكورونا بالفعل وتم وضعها في العزل المنزلي وحتى تتماثل الشفاء.ـ أحمد السيد: قاعدة بيانات 100 مليون صحة تفيد في الحد من انتشار الفيروسقال أحمد السيد، مراقب صحي في إدارة غرب أسيوط، إنه تم إبلاغهم بالاعتماد على قاعدة البيانات الخاصة بمبادرة 100 مليون صحة لمتابعة كبار السن والحوامل الذين قاموا بإجراء الكشف الطبي، لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد لذا متابعتهم من البداية يساهم في اكتشاف الحالات المصابة قبل أن تتدهور وتصيب غيرها من المخالطين لها، متابعًا أنه يتم إرسالهم إلى مستشفيات التقييم لمعرفة درجة حالتهم في حالة ظهور أي أعراض تشابه البرد أو المعروفة للتشخيص بكورونا، وفي حالة الاشتباه أو التأكيد أنه مصاب يتم إعطائه بروتوكول العلاج المتبع ومتابعته بصورة يومية.وأضاف السيد أن أي مريض يذهب إلى المستشفى لتلقي العلاج أو الكشف ويتم الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا سواء اشتباه أو تأكيد يتم تحويله إلى مستشفيات التقييم، بحيث يتم التأكد من أن لديه أعراض مشابهه لتعريف الحالة الخاصة بكورونا وعمل أشعة له وتحاليل وصورة دم كاملة وتحليل للجلطات، مضيفًا أنه في حالة تشابه الأعراض مع اعراض فيروس كورونا يتم تسجيله على أنه اشتباه، ولا تتأكد الحالة الا من خلال المسحة PCR، ومن لديه أعراض شديدة بحيث تكون نسبة الإصابة تصل إلى 70%، يتم نقله الى المستشفى وتسجيله على البرنامج الذي خصصته وزارة الصحة لتسجيل حالات فيروس كورونا.وتابع: يتم متابعته من خلال العزل المنزلي بشكل يومي من فريق العزل المنزلي وتوفير بروتوكول العلاج الخاص للحالة ومتابعته لرصد تحسن الاعراض سواء بدأت في التعافي أو إذا أصبحت حالته أشد صعوبة، يتم تحويله الى مستشفى العزل في حالة شديدة الاصابة، ويتم حصر المخالطين لهذا المريض وتستمر هذه المتابعه حتى عشره ايام.واستكمل أنه تم توفير جهاز قياس نسبة الاكسجين للاشخاص المشتبه بهم في الاصابة بفيروس كورونا وبالأخص لحالات كبار السن المسجلين وفق قاعدة بيانات الإدارة لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وفي حالة احتياجه إلى جلسات اوكسجين يتم التوجه إلى أقرب مشفى مجاور لمنزله للحصول على هذه الجلسات.وقال السيد إنه تم تخصيص رقم خط ساخن خاص بكل ادارة للاستفسارات أو التبليغ عن تدهور حالة أحد المصابين بفيروس كورونا وهو في العزل المنزلي أو إصابة أو ظهور بعض الأعراض على المخالطين، بحيث يتم اتخاذ الاسعافات الاولية اللازمة سواء بالعزل وتوفير بروتوكول العلاج المناسب له أو في الجلسات التي يحتاجها.ـ محمد: نتولى متابعة المصابين والمخالطين وتوفير الأدوية والمطهرات لهممع بداية انتشار فيروس كورونا أضيف لمحمد إبراهيم مراقب ترصد أمراض معدية، وظيفة جديدة وهي متابعة المخالطين للمرضى، ثم متابعة الحالات المعزولة منزليًا، ومع إنطلاق مبادرة الرئيس 100 مليون صحة لمتابعة المصابين في العزل المنزلي، كان محمد واحدًا من الفريق الذي يتولى المتابعة في محافظة الغربية.وأوضح تبدأ متابعة المرضى بتواصل قسم ترصد الأمراض المعدية بالإدارة الصحية معي وتبلغني بوجود مصاب وعنوانه، بعد أن تعطيها مستشفى العزل خبرًا بوجود مصاب بالفيروس في نطاق الإدارة، ويذهب فريق طبي مكون من مراقب صحي وتمريض وطبيب للمريض، مشيرًا إلى أننا نقدم للمصاب والمخالطين له النصائح والإرشادات اللازمة خلال فترة مرضه وكيف يتجنب المخالطين له انتقال العدوى لهم بعزل المصاب في غرفة بمفرده واستخدام المطهرات في تنظيف الأسطح والحرص على نظافة اليدين وارتداء الكمامة للتواصل مع المعزول، ونعطي له بروتوكول العلاج المخصص لحالته، مع بعض المطهرات.وتابع نتواصل مع المريض يوميًا حتى يتماثل الشفاء ونتابع أيضًا المخالطين له لمدة 14 يوم لنتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم توحي بانتقال العدوى لهم.وأوضح محمد"عملنا مرهق جدًا ونعمل أحيانًا لأكثر من 16 ساعة متواصلة خاصة مع زيادة الأعداد في الشهرين الأخيرين، مشيرًا منذ نهاية يونيه الماضي تناقصت الأعداد كثيرًا وكنت أتابع حالة أو حالتين على الأكثر في اليوم، أما الآن فتضاعفت الأعداد بصورة كبيرة.وعن الاختلاف بين متابعة الحالة المنزلية قبل وبعد مبادرة 100 مليون صحة، قال قبل المبادرة كان يتم متابعة الحالة والمصابين تليفونيا في أغلب الأوقات مع توفير بروتكول العلاج والمطهرات فقط، أما الآن فالفريق المخصص للمتابعة يتولى قياس الأكسجين في الدم لمتابعة تطور الحالة لحظة بلحظة وتوفير الأكسجين لها عند الحاجة لتجنب تدهور الحالة.ـ أحمد خضر: استطعنا عمل حصر يومي للمصابين بمساعدة قواعد بيانات ١٠٠ صحةوقال أحمد خضر، مراقب صحي في إدارة غرب اسيوط، إن الهدف من استخدام قاعدة بيانات مبادرة 100 مليون صحة اكتشاف المصابين من البدايه قبل أن تظهر عليهم اعراض شديدة يمكن السيطره عليهم بحيث يمكن الحد من انتشار الفيروس.وأوضح خضر أن الفرق بين الموجة الأولى أنه لم تك هناك قاعدة بيانات مسجلة للمصابين أو المخالطين، ولكن في الموجة الثانية يتم عمل حصر شامل يوميا للمصابين والمخالطين بحيث يتم توفير كافة العلاجات اللازمة لهم والمتابعة في العزل المنزلي، مضيفًا أنه في الموجة الثانية تم الاعتماد على قاعدة البيانات المسجلة في مبادرة 100 مليون صحة، بحيث يتم التبليغ عن التبليغ عن المصابين والمقاولين لفيروس كورونا.وتابع: أي مريض في هذا الوقت يذهب إلى المستشفى أو الوحدة الصحية، يشتبه فيه بوجود أعراض تمثل الاصابة أو الاشتباه بفيروس كورونا المستجد يتم التبليغ به ويتم إدراجه في قاعدة البيانات وأنه مسجل في حالة العزل المنزلي ومتابعته بصورة يومية للاطمئنان عليه وعلى تطور حالته أو تعافيه، كذلك الاطمئنان على المخالطين له.ـ على: كنا خط المواجهة الأولى منذ بداية الأزمة وحتى الآنعلى مسعد مراقب صحي، رأي أن الهدف من تطبيق مبادرة 100 مليون صحة هي تقليل عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس وعمل حصر دقيق للمصابين، لذا تختلف طريقة عملنا عن مبادرة العز ل المنزلي التي طبقتها وزارة الصحة في الموجة الأولى لفيروس كوررنا.وأوضح: "مبادرة 100 مليون صحة توفر فريق طبي متكامل من طبيب وتمريض ومراقب صحي، يذهب الفريق للمرضى حتى منازلهم، ويتم الكشف على المريض ومتابعة الأعراض الإكلينيكية وإذا وجد الطبيب الحالة خطرة يقوم بتحويلها لمستشفى العزل أما إذا كانت متوسطة أو بسيطة يتم متابعتها بصورة دورية في المنزل، وقياس الحرارة والأكسجين لها يوميًا.وتابع في مبادرة العزل المنزلي التي تم تطبيقها في الموجة الأولى للفيروس كانت مهمتنا توصيل بروتكول العلاج للمعزولين فقط، إنما متابعة الحالة والمخالطين لها كانت تتم عن طريق التليفون حتى تظهر نتيجة المسحة سلبية.وعن طبيعة تعامل المرضى والمخالطين لهم مع الفرق الطبية التي تتابع العزل المنزلي، قال"المواطنون فهموا طبيعه المرض والاجراءات الاحترازية المتبعة وقل الخوف عندهم عند بداية انتشار الفيروس، مما جعل التعامل معهم أسهل، مشريًا قديمًا كان المصابون والمخالطين يشعرون بنوع من الخزي والعار بسبب إصابتهم وانعكس ذلك على دقة المعلومات التي كنا نحصل عليها منهم".واستطرد: "المراقبون منذ بداية الأزمة وهم في خط الدفاع الأول وتحولت أدوارهم من التقصي عن الحالات المخالطة للمصابين، إلى توصيل بروتوكول العلاج للمصابين في العزل المنزلي، إلى الاعتماد عليهم كجزء من الفرق الطبية المنفذة لمبادرة الرئيس 100 مليون صحة لمتابعة العزل المنزلي"، موضحًا: "عملنا من أول يوم في الأزمة حتى اليوم ولساعات طويلة تصل إلى 24 ساعة في بعض الأحيان، وسنظل هكذا حتى تمر الغمة".