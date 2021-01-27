فعاليات عسكرية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية

اختتمت في منطقة الحمرا بالإمارات فعاليات التمرين العسكري المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والذي نفذته وحدات من القوات البرية وحرس الرئاسة، بالاشتراك مع سلاح مشاة البحرية الأمريكية، بهدف تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين للوصول إلى أعلى مستويات العمل الاحترافي العسكري في تنفيذ العمليات المشتركة.وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء، أن التمرين يأتي ضمن سلسلة التمارين المبرمجة بين البلدين لرفع القدرات القتالية والجاهزية لتنفيذ عمليات إسناد وتأمين الأهداف الحيوية وتنسيق عمليات الإسناد الجوي، بالإضافة إلى التدريب على عمليات الإخلاء الجوي من المناطق المبنية بواسطة الطائرات العمودية.