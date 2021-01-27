يوروبول: المحققون أغلقوا شبكة «إيموتيت» للبرامج الإلكترونية الخبيثة

أعلنت وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول) اليوم الأربعاء، أن محققين دوليين أغلقوا واحدة من أخطر عمليات البرمجيات الخبيثة في العالم.وأكدت يوروبول، في لاهاي، أن البنية التحتية للنظام، والتي تُستخدم بشكل أساسي من قبل شبكات الجريمة المنظمة، أصبحت الآن تحت سيطرة السلطات.وتأتي هذه الخطوة نتيجة تحقيق استمر عامين في ثماني دول بقيادة ألمانية وهولندية، ولم تكشف يوروبول عن احتمال وجود اعتقالات على صلة بالتحقيق.أوضح متحدث باسم يوروبول أن إيموتيت كان أحد "أخطر الأدوات التي تستخدم في الهجمات الإلكترونية" في السنوات الأخيرة، مضيفا أنه ظهر لأول مرة عام 2014 على أنه ما يسمى بـ"تروجان" (حصان طروادة).وقال المتحدث: "البنية التحتية لإيموتيت.. كانت قادرة على إصابة شبكات كاملة بطريقة فريدة بمجرد الوصول إلى عدد قليل من الأجهزة".وتستخدم الشبكات عادة مستند "وورد" مرفقا برسالة بريد إلكتروني أو رابط لاقتحام أي نظام كمبيوتر.