رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

يوروبول: المحققون أغلقوا شبكة «إيموتيت» للبرامج الإلكترونية الخبيثة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:58 م
يوروبول
يوروبول
وكالات
طباعة
أعلنت وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول) اليوم الأربعاء، أن محققين دوليين أغلقوا واحدة من أخطر عمليات البرمجيات الخبيثة في العالم.

وأكدت يوروبول، في لاهاي، أن البنية التحتية للنظام، والتي تُستخدم بشكل أساسي من قبل شبكات الجريمة المنظمة، أصبحت الآن تحت سيطرة السلطات.

وتأتي هذه الخطوة نتيجة تحقيق استمر عامين في ثماني دول بقيادة ألمانية وهولندية، ولم تكشف يوروبول عن احتمال وجود اعتقالات على صلة بالتحقيق.

أوضح متحدث باسم يوروبول أن إيموتيت كان أحد "أخطر الأدوات التي تستخدم في الهجمات الإلكترونية" في السنوات الأخيرة، مضيفا أنه ظهر لأول مرة عام 2014 على أنه ما يسمى بـ"تروجان" (حصان طروادة).

وقال المتحدث: "البنية التحتية لإيموتيت.. كانت قادرة على إصابة شبكات كاملة بطريقة فريدة بمجرد الوصول إلى عدد قليل من الأجهزة".

وتستخدم الشبكات عادة مستند "وورد" مرفقا برسالة بريد إلكتروني أو رابط لاقتحام أي نظام كمبيوتر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

تجديد حبس حنين حسام 45 يومًا في «الاتجار بالبشر»

محمد الباز يكشف لماذا يكره الإخوان الرئيس السيسى؟

مصطفى محمد ينضم إلى جالطة سراي رسميا

الصور

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

image description

جامعة أسيوط: إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول مطلع فبراير

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير قرى بالبداري وساحل سليم

image description

غادة الصياد عميدا لـ«حاسبات دمياط»

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

مصطفى محمد ينضم إلى جالطة سراي رسميا

«الصحفيين»: 20 ألف جنيه ومعاش كامل لأسرة الصحفي المتوفى بكورونا

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2021

وظائف الشهر العقاري 2021.. موعد التقديم والتخصصات المطلوبة

موعد شم النسيم 2021.. اعرف التفاصيل

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: ضعف الاعتمادات المالية أبرز التحديات

«الفن في زمن القلق».. كتاب يوثق تاريخ الفن المعاصر

عبدالدايم: نسبة إنجاز تجديد المؤسسات الثقافية بلغت 131%

«دعاة عصر السادات» كتاب جديد لوائل لطفي عن دار العين