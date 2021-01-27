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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مجلس جامعة الأزهر يهنئ قطاع الصيدلة لحصوله على ترتيب متقدم بتصنيف شنغهاي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:15 م
جريدة الدستور
إسلام أبوالمجد
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قدم مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات؛ التهنئة إلى الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة.

كما قدم المجلس التهنئة للدكتور الحسيني القهوجي؛ لتعيينه عميدًا لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة، ووجه المجلس الشكر إلى الدكتور إبراهيم راشد، عميد الكلية السابق على جهوده المخلصة مدة توليه عمادة الكلية، وقدم المجلس التهنئة لقطاع الصيدلة بجامعة الأزهر؛ لحصوله على ترتيب متقدم في تصنيف شنغهاي للعام الرابع على التوالي.

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